Natale si avvicina e a San Miniato, Babbo Natale ha già raccolto le letterine di tanti bambini che con i genitori, sono arrivati ai loggiati di San Domenico, a San Miniato, per incontrarlo, ospiti dei commercianti del Centro Commerciale Naturale di San Miniato.

“Siamo molto soddisfatti come Ccn – spiega la presidente Edi Gori – per la riuscita della festa che ha portato a San Miniato molti bambini a consegnare le letterine a Babbo Natale e il suo elfo. Hanno prestato molta attenzione a tutti con foto, selfie e chiacchiere. E’ sempre emozionante vedere negli occhi dei bambini tanto stupore”. Con il sottofondo delle musiche natalizie degli zampognari Gàndalus, i gonfiabili, i palloncini e i laboratori per bambini.