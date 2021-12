Sicurezza e contrasto all’illegalità sono questioni ricorrenti per il Comune di Fucecchio. L’amministrazione guidata dal sindaco Alessio Spinelli è impegnata ormai da alcuni anni in collaborazioni con altre istituzioni, tra cui l’Università La Sapienza di Roma e nella realizzazione e attuazione di progetti innovativi sul tema della sicurezza urbana. Tra questi c’è sicuramente l’istituzione di una figura altamente specializzata come il Dirigente Delegato alla Sicurezza Urbana.

Del ruolo e delle funzioni di questa figura si parlerà, tra le altre cose, nel convegno che si terrà domani a partire alle 9 al teatro Pacini, al quale interverrà anche il sostituto procuratore antimafia e antiterrorismo Roberto Pennisi. Una figura di riferimento a livello nazionale nella lotta alla criminalità che torna a Fucecchio dopo un anno per portare il proprio contributo al convegno che vedrà protagonisti gli stagisti del Master in Scienze Forensi dell’Università La Sapienza. Gli specializzandi illustreranno i loro elaborati riferiti proprio al contrasto alle azioni criminali partendo dallo studio del territorio di Fucecchio.

Oltre a Pennisi interverranno Natale Fusaro coordinatore del Master in Scienze Forensi e Renzo Ciofi, docente del Master. “Quella di domani – spiega il sindaco Alessio Spinelli – è una nuova tappa di un percorso che vede la nostra amministrazione comunale impegnata fattivamente sul tema della sicurezza urbana e che vuol progettare le azioni di contrasto all’illegalità, ad esempio la lotta allo spaccio nei boschi delle Cerbaie, attingendo dall’esperienza e dalla collaborazione di prestigiosi istituti come l’Università La Sapienza e dai massimi esperti che operano nelle istituzioni dello Stato. Mi auguro che domani al teatro Pacini siano presenti non solo i rappresentanti delle istituzioni e le associazioni ma anche tanti cittadini”