Inaugurata oggi sabato 11 dicembre, affollata dai primi visitatori, la prima edizione della Via dei Presepi a San Miniato (qui). All’inaugurazione, nell’oratorio di Sant’Urbano lungo la via Angelica, è arrivato anche il sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

“Questo luogo – ha detto – è uno scrigno, uno dei territori nascosti di San Miniato. E una mostra di presepi è sicuramente utile per la sua valorizzazione”. Sulla stessa lunghezza d’onda Marzio Gabbanini, presidente di Fondazione San Miniato Promozione: “Il presepe è un simbolo di fratellanza e di unione nelle nostre rispettive diversità. Aver coinvolto così tante associazioni e privati cittadini è una soddisfazione grande.

Foto 3 di 11





















Questo è un po’ il fulcro dell’iniziativa ma San Miniato – che è Città di Presepi – offre tantissime opere da vedere e visitare, nel capoluogo come nelle frazioni”. Importante è stata la collaborazione della pro loco, che della Via Angelica è la “custode”. La presidente Nicoletta Corsi ha espresso soddisfazione e commozione: “Bella iniziativa e bello vedere persone di qualsiasi estrazione mettersi in gioco. Spero che il prossimo anno si possa estendere anche alla cappella di San Pietro. Ringrazio tutti quelli che hanno dato una mano”.