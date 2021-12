Tutta Ponte a Egola al lavoro per un Natale Stellato

Aria di Natale anche a Ponte a Egola di San Miniato, dove domenica 19 dicembre per la seconda volta approda Natale Stellato, una giornata all’insegna del clima natalizio e dedicata ai più piccoli ma non solo a loro.

“Un cartellone ricco, che mette insieme tutto l’associazionismo del paese – ha commentato il sindaco Simone Giglioli –, una rete importante di cui fa parte anche il Palio del Cuoio che sta ripartendo. Questo fa bene a Ponte a Egola e al tessuto commerciale del Centro Commerciale Naturale, che mette insieme tante realtà economiche importanti”.

Dalle 10 alle 19 in piazza bancarelle artigianali natalizie di tutte le associazioni del paese, per una giornata che sarà inaugurata da un flash mob intitolato “Special Olympics”, organizzato dall’asd Gam, per sensibilizzare sul tema dell’accessibilità a tutti della pratica sportiva. Dalle 15, poi, consegna delle letterine e foto con Babbo Natale e la sua slitta. La musica diverrà protagonista a partire dalle 16 con gli zampognari Gandalus, che si esibiranno in tipici motivi natalizi. In tale occasione sarà possibile assaggiare le buonissime cioccolate ed i dolci delle più importanti attività artigianali del paese.

Un’intera giornata che farà rivivere la piazza centrale della frazione, piazza Stellato Spalletti, frutto della sinergia di numerose organizzazioni e associazioni, fra cui la fanno da padroni il Centro Commerciale Naturale, la parrocchia, Confcommercio, l’associazione Territorio in Comune, la Croce Rossa locale, il rione La Ruga, l’asd Gam, comune, Fondazione San Miniato Promozione e naturalmente il Palio del Cuoio, che dopo due anni di stop sta lavorando ad una nuova edizione.

“In questi due anni i rioni, che hanno al centro del loro stesso esistere la socialità, hanno vissuto momenti durissimi” dice Massimo Ciardelli, dell’associazione Palio. “Dopo l’ultima edizione, la numero 32, speriamo che l’anno prossimo ci porti la 33esima. Noi faremo di tutto per esserci, intanto, anche per questo Natale, come sempre, non mancherà il nostro sostegno alle manifestazioni in piazza”.

