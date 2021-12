Il palio della Costa Etrusca edizione 2022 si correrà. La macchina organizzativa è già in moto con Roberto Saggini in cabina di regia. Lunedì (27 dicembre) nella sede della Regione Toscana è in programma la conferenza stampa durante la quale saranno comunicati location, programma e data.

La notizia apparsa sui social, è stata subito accolta con soddisfazione dai moltissimi appassionati e addetti ai lavori che non hanno mancato di esprimere la loro gratitudine ed incoraggiamento agli organizzatori dell’evento. Il palio più originale, unico nel suo genere, che si corre sulla spiaggia di San Vincenzo nel giorno di Pasquetta nonostante l’annuncio da parte dell’amministrazione comunale della città del litorale tirrenico a non svolgerlo ne il prossimo anno, e ne in futuro, si svolgerà ugualmente. L’evento sarà ospitato da un altro comune, sempre ovviamente della costa tirrenica, anche se la base operativa resta sempre a San Vincenzo.

Come detto, luogo, programma e data, verranno annunciati lunedì (27 dicembre) nella sala Pegaso della Regione alla presenza del presidente, Eugenio Giani. La decisone del sindaco di San Vincenzo, Paolo Ricucci, comunicata ad inizio novembre, della rinuncia a non ospitare per sempre il Palio della Costa Etrusca per motivi inerenti la tutela della spiaggia, era arrivata come un fulmine a ciel sereno sorprendendo tutti a partire dall’associazione stessa che lo organizza, agli appassionati ed addetti ai lavori. L’evento rappresentava infatti per la città uno strumento di marketing molto importante in chiave turistica e di promozione del territorio di tutto il litorale. La manifestazione del giorno di Pasquetta fin dal suo esordio (la prima edizione risale al 1995) aveva avuto un forte impatto mediatico innanzitutto per la sua originalità e per la partecipazione dei famosi e blasonati fanti di Piazza del Campo di Siena, in primis il mitico Aceto, oltre a Giuseppe Pes, Luigi Bruschelli, Giovanni Atzeni, Jonatan Bartoletti.

L’associazione Palio della Costa Etrusca, con Roberto Saggini in testa, non si è però data per vinta, e archiviata a malincuore la decisione della rinuncia da parte del Comune di San Vincenzo, non ha mezzo tempo in mezzo e ha cercato di approdare, è il caso di dire, presso altri lidi. Lunedì 27 proprio nel palazzo simbolo della toscanità sarà annunciato il programma comprensivo di data e luogo di svolgimento.

Il Palio della Costa Etrusca è una competizione equestre nata nel 1995 che mette in gara i comuni toscani appartenenti al tratto di costa denominato appunto Costa degli Etruschi: Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Piombino, Rosignano Marittimo, Suvereto e lo stesso San Vincenzo. La manifestazione si svolge annualmente nel Lunedì di Pasqua, direttamente sulla spiaggia di San Vincenzo e fin dal suo esordio ha avuto un forte impatto mediatico. Raggiunta la decima edizione nel 2004 la manifestazione è stata sospesa causa i lavori per la costruzione del porto turistico ed è rinata nel 2017. La nuova formula adottata dall’undicesima edizione vede la partecipazione di 32 binomi (fantino e cavallo) e consiste in una serie di batterie (4) con 8 partecipanti ciascuna, i migliori 2 di ogni batteria vengono poi assegnati tramite sorteggio a ciascun Comune per contendersi la vittoria finale. Contestualmente viene disputata una corsa riservata ad amazzoni, e, il giorno precedente, una quintana denominata giostra dell’anello.