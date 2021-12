Palio di Fucecchio, salta il capodanno ma ecco le prime indiscrezioni sulla carriera di maggio

Le contrade del Palio di Fucecchio annullano il cenone di capodanno e guardano con fiducia al nuovo anno. Intanto si stanno definendo e perfezionando gli accordi tra dirigenze e fantini per la Carriera di maggio 2022.

Avevano fatto il sold-out i dodici sodalizi fucecchiesi per la notte di San Silvestro, ma ancora una volta è il codiv19 a dettare l’agenda degli eventi. La recente impennata del contagio spinta dalla variante Omicron ha costretto le contrade a un altro passo indietro. Una decisione frutto ancora una volta dal senso di responsabilità dimostrato dai dodici sodalizi fucecchiesi nell’ultimo biennio e nella settimana del palio dove sono sempre state rispettate le normative anti covid19 emanate da Governo o, come in questo caso, frutto del buon senso e senso civico delle dirigenze che hanno dato ancora una volta priorità alla tutela della salute dei contradaioli prevenendo eventuali possibili contagi.

Ma questo anomalo 2021 ha ormai i giorni contati, e come avviene per ogni fine anno anche per le dodici contrade è tempo di bilanci, di tirare una riga anche su quest’anno pieno di tristezza che ha continuato a mettere in seria difficoltà tutto il mondo paliesco, e di pensare con ottimismo all’anno che verrà. Come ormai noto sono già state fissate per domenica 27 marzo e sabato 30 aprile del 2022 le date per le corse di addestramento in vista del prossimo palio e l’apertura della pista ogni sabato a partire da fine gennaio per l’allenamento dei cavalli. Molte contrade hanno rinnovato i loro direttivi per la scadenza del mandato, altre hanno ancora tempo per farlo, in altre ci cono stati importanti e significativi avvicendamenti seguiti all’esito della carriera di settembre e tutto lascia pensare e sperare in un annata paliesca 2022 molto interessante. Il periodo delle festività natalizie e di fine ed inizio anno, solitamente è sfruttato dalle dirigenze per rafforzare i contatti con i fantini già iniziati dopo l’ultimo palio corso che, quest’anno, eccezionalmente, si è svolto a settembre.

Al momento sembra che qualche accordo sia già stato stretto, perlomeno in linea di massima, perché alla fine sono la settimana del Palio ed in particolare la notte della ‘tratta’ che ‘decideranno chi sale e chi scende’ e le strategie in vita della Carriera della domenica. I rumors palieschi stanno già dando delle indicazioni sulle possibili monte che le contrade si apprestano a decidere o perfezionare, qualcuna anche già definita nelle settimane scorse. Al riguardo, partendo dall’ultima vincitrice, sembrano esserci conferme e novità significative.

Per Borgonovo non sarà facile confermare il fantino Gavino Sanna grazie al quale è riuscita a portare il cencio in contrada dopo 26 anni. Il fantino sardo, tre volte vincitore in buca, potrebbe infatti essere attratto dal canto delle sirene delle altre contrade, una delle quali in particolare, che scopriremo più avanti. Nel caso in cui Gavino decida di cambiare casacca, ovviamente per motivi professionali, e non certo per mancanza di fiducia e stima reciproca con la contrada bianco rossa con la quale il rapporto è ottimo, potrebbe arrivare in via Leonardo da Vinci Stefano Piras, fantino emergente che a settembre sembrava potesse scendere per la prima volta in buca proprio con Borgonovo, anche se i contatti con Giovanni Atzeni non si sono mai interrotti.

Più difficile la situazione della rivale Botteghe. Il cambio al vertice della guida tecnica della contrada in conseguenza dell’esito negativo del palio scorso è ora Giannelli che in passato ha ricoperto il ruolo per diversi anni. E’ risaputo che è da sempre vicino a Luigi Bruschelli, e tra le rispettive famiglie vi è un forte legame di amicizia e stima reciproca, per cui pare quasi scontato che il fantino scelto sia Enrico Bruschelli, figlio d’arte, che nell’ultimo palio al servizio di Torre ha dimostrato di saperci fare, ed il capitano Giannelli pare intenzionato più che mai a “rispedire il lassativo” ai rivali bianco rossi.

Più ingarbugliata la situazione di Porta Bernarda. In casa rosso nera l’esito della sanzione della squalifica comminata al fantino Walter Pusceddu, sul cui ricorso si dovranno esprimere i provibiri, ha costretto il capitano Luca Neri all’eventualità di ripiegare anche su di un possibile piano B; non è da escludere che nel caso di rigetto del ricorso l’obiettivo possa essere il fantino vincitore dell’ultimo palio, Gavino Sanna, con cui aveva intrattenuto buoni rapporti per l’ultimo palio prima di liquidarlo un po’ troppo in fretta a ridosso dalla Contesa settembrina.

La rivale Porta Raimonda con il nuovo capitano Marco Costantini chiude con il recente passato; con le dimissioni dalla carica di capitano di Rossano Caponi nei giorni immediatamente successivi al palio settembrino anche Jonatan Bartoletti ha fatto le valige e si è incamminato sulla strada del ritorno, ed al momento le scelte della contrada sembrano orientate su Gavino Sanna. Una scelta importante che la dice lunga sulle intenzioni del nuovo capitano, ma su l’ingaggio di questo fantino la concorrenza è spietata. Massarella invece pare non spostarsi da Andrea Coghe con il quale ha un ottimo rapporto.

Anche per la rivale Torre sembrano non esserci particolari dubbi nella scelta del fantino. Il nuovo capitano, Cristiano Asti, ha da sempre un buon rapporto con Adrian Topalli, che con la contrada bianco celeste ha esordito in buca quattro anni fa. Per cui tutto lascia pensare ad un possibile ritorno del fantino albanese dopo la parentesi di Enrico Bruschelli che come detto ha stretti rapporti con Botteghe. Cappiano sembra mantenere un buon rapporto con Adrian Topalli, anche se l’ultimo contesa non è andata benissimo. Considerato che i componenti della ‘stalla’ e il veterinario sono rimasti gli stessi, quindi non dovrebbero esserci grossi scostamenti rispetto alla Carriera passata. Per montare Topalli però c’è da confrontarsi con la Torre, diciamo che si trova a metà strada.

Ferruzza ha corso il palio di settembre con Dino Pes, una soluzione dell’ultima ora. Per il prossimo di maggio si è preparata per tempo con Silvano Mulas. San Pierino pare non discostarsi da Giuseppe Zedde con cui ha corso l’ultimo palio anche se dall’accoppiata con Vanadio da Clodia forse c’era da aspettarsi qualcosa di più. L’altra soluzione potrebbe essere quella di Simone Mereu che difficilmente si allontanerà dalla sua Querciola. Samo invece ripropone Carlo Sanna, o perlomeno al momento dalla contrada rosso blu non si intuiscono segnali di cambiamento.

Dalla contrada Sant’Andrea al momento non traspare nessuna indicazione. I contradaioli insuesi sembra non siano rimasti molto entusiasti della performance in buca dello scorso settembre del fantino Federico Arri per cui o viene concessa una seconda chances oppure potrebbe esserci il ritorno di Giuseppe Zedde, non certamente quello di Gavino Sanna che come detto è già oggetto diverse trattative e non potrebbe essere altrimenti per un fantino che ha dimostrato di essere forse in questi ultimi anni il migliore per la pista di Fucecchio dove ha vinto ben tre volte negli ultimi quattro palii disputati.

Colgo l’occasione per salutare e ringraziare gli appassionati ed i lettori che hanno seguito i miei interventi durante questo anomalo anno 2021 in particolare durante la settimana del Palio dove sono stati veramente in tanti a leggere e condividere i miei articoli in particolare riguardanti la “tratta” i possibili accoppiamenti, le prove in buca, il pomeriggio del palio e gli eventi nei giorni successivi. Grazie di cuore, auguro a tutti un bellissimo 2022 dove ci incontreremo di nuovo per parlare di palii ed in particolare di quello di Fucecchio.