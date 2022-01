La prima edizione delLa via dei presepi a San Miniato è stata vinta dalla via Angelica, la location curata dalla pro loco che si affaccia su piazza del Popolo. I presepi in gara erano 27 e dietro la via Angelica si è classificato quello realizzato dalla Casa famiglia Caritas (al secondo posto) e quello di Palazzo Buonaparte (medaglia di bronzo).

“E’ stato un successo – spiega il presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini – sia per il numero dei presepisti sia per quanti hanno visitato la Via dei Presepi e hanno votato. Di conseguenza voglio ringraziare tutti quelli che hanno aderito, dalla pro loco al Ccn a tutti gli altri. Sicuramente a dicembre prossimo la riproporremo e la miglioreremo, perché si tratta di un modo per portare visitatori a San Miniato e promuovere le bellezze della nostra città”.

“Voglio dire grazie – ha detto la presidente della pro loco Nicoletta Corsi – a tutti coloro che si sono spesi per realizzare il proprio presepe lungo la via Angelica e nell’oratorio di Sant’Urbano. E’ stato bello e mi piacerebbe che nella seconda edizione riuscissimo a sfruttare anche la cappella di San Pietro, altra location di prestigio storico culturale”.