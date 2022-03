Fucecchio è scesa in piazza “per gridare” a gran voce la parola Pace e ripudiare ogni tipo di guerra alla luce dei tragici eventi in corso in Ucraina. C’erano davvero tutti nel lungo corteo che è partito da piazza La Vergine, il sindaco Alessio Spinelli in testa con i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Cerreto Guidi, Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Montopoli Valdarno, Castelfranco di Sotto e don Andrea Cristiani parroco della Collegiata San Giovanni Battista di Fucecchio e fondatore del movimento Shalom.

E’ stato proprio don Andrea con un breve ma incisivo discorso a gridare il “no alla guerra per un mondo in cui siamo tutti fratelli” . Il lungo corteo composto dagli studenti delle scuole di ogni ordine a grado a partire dalla scuola dell’infanzia, le associazioni del territorio, la Consulta del Volontariato e da tantissimi cittadini si è mosso intorno alle 18,40 in direzione di piazza Montanelli attraversando il centro cittadino per affermare che la pace è un bene di valore assolutamente primario, che l’umanità non può e non deve perdere, che è inaccettabile l’uso delle armi come strumento di offesa agli altri popoli­.

La “Fiaccolata contro tutte le guerre” si è quindi conclusa nella centralissima piazza Montanelli dove gli studenti hanno mostrato gli elaborati realizzati in classe ed hanno letto le loro riflessioni.