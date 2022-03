Lo scorso anno, anche Pinocchio è rimasto a casa. Quest’anno invece, con la pandemia ancora in corso ma lo stato di emergenza sanitaria quasi terminato, il Pinocchio di San Miniato Basso è partito per un altro viaggio.

Trasportato da palloncini gialli e rossi, non ha preso il volo all’interno del tradizionale carnevale dei bambini (anche quest’anno sospeso per sicurezza), ma in una giornata di festa dedicata a Gabbriello Bertini, morto lo scorso 7 marzo (qui la notizia).

La giornata è iniziata questa mattina con la celebrazione della santa messa in suffragio e terminerà questa sera con ricordi e testimonianze. Nel mezzo, il lancio del Pinocchio.

(notizia in aggiornamento)