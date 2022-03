Palio di Fucecchio, 108 cavalli iscritti alla preselezione per le corse di primavera

Sono 108 i cavalli iscritti alla preselezione per partecipare alla corse di primavera in programma domenica 27 marzo nella ex buca D’Andrea a Fucecchio. Il termine scadeva oggi (11 marzo) alle 12.

Si tratta però, come specificato dal cda della manifestazione, di una prima lista per la selezione degli 84 cavalli (a cui si aggiungono 7 di riserva) che andranno a comporre le 12 batterie da 7 cavalli ciascuna per la partecipazione alla kermesse la cui prima batteria partirà alle 10 del mattino.

In parole semplici, l’iscrizione suddetta non costituisce titolo per la partecipazione alle corse in quanto, come detto, soltanto 84 tra i cavalli iscritti selezionati dai Capitani delle Contrade avranno diritto a partecipare e dovranno essere in seguito iscritti sull’apposito modulo online disponibile sul sito www.paliodifucecchio.it.

Un numero elevato quindi di richieste di pre-adesioni alle corse di addestramento fucecchiesi che denota come la partecipazione al palio di maggio sia molto ambìta da fantini e proprietari di cavalli, come del resto è ambìta la partecipazione alla corse nella pista naturale della Buca che vanta standar di sicurezza molto elevati.

Già fissata anche la data della seconda sessione di corse che si terrà sabato 30 aprile. La macchina organizzativa della più importante manifestazione fucecchiese è quindi al lavoro per un ritorno alla normalità post Covid e per il grande evento fissato per domenica 22 maggio, come da tradizione.

Ad accendere le polveri della stagione di corse in provincia è comunque Legnano domenica (13 marzo) con la prima delle tre sessioni in programma delle corse di addestramento al palio che anche per quest’anno, forse l’ultimo, si correrà con i cavalli puro sangue il giorno 22 maggio in concomitanza con quello di Fucecchio.

E sempre a proposito di palii è stato ufficializzato lo spostamento della data del Palio di Bomarzo, borgo medievale nell’alto Lazio in provincia di Viterbo, dal 25 aprile al giorno domenica 18 giugno sovrapponendosi con quello di Castigliofiorentino che da tradizione si svolge la terza domenica di giugno. Entrambe le manifestazioni richiamano turisti, visitatori, e vacanzieri di passaggio.