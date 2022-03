A Fucecchio si parla di Ucraina, don Andrea Cristiani: “Basta vittime, è il momento della resa”

È stato convocato per sabato (19 marzo) un consiglio comunale in sessione aperta a Fucecchio per parlare dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La seduta si svolgerà dalle 9 al nuovo teatro Pacini in piazza Montanelli.

Per partecipare al consiglio comunale aperto è necessario prenotare il posto posto telefonando ai numeri 0571 268207 – 259 entro le 13 del 18 marzo. L’ingresso al teatro è consentito previa esibizione del green pass rafforzato e l’uso di mascherina Ffp2. E sempre riguardo alla guerra in atto in Ucraina torna a tuonare don Andrea Cristiani fondatore del movimento Shalom, da sempre impegnato per la costruzione della pace nel mondo. Il parroco della chiesa collegiata San Giovanni Battista, al fine di evitare ulteriori inutili vittime, invita il presidente ucraino a una resa con onore.

“Siamo al diciannovesimo giorno di un mattatoio sconvolgente, sono le parole del sacerdote, che ha sacrificato sull’altare della difesa un enorme quantità di vite umane innocenti ed un oceano incalcolabile di sofferenze. Considerando la forza delle armi del fratello divenuto nemico, ti chiediamo di trattare la pace salvando un numero imprecisato di vite umane sospendendo i costi incalcolabili di una guerra per investire su un progetto di una società nuova”. È preferibile, per il parroco fucecchiese, una resa onorevole a una carneficina o all’escalation di una terza guerra mondiale. L’intervento di don Andrea ha suscitato, come sempre, un acceso dibattito e innumerevoli commenti sui social media.