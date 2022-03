A Fucecchio torna il Raduno di Primavera

Dopo il doppio stop forzato nel biennio pandemico 2020-2021, come da tradizione nella Domenica delle Palme, torna il Raduno di Primavera di auto d’epoca a Fucecchio giunto alla 17esima edizione, grazie all’entusiasmo degli appassionati soci Mauro Sani e Ferdinando Bucelli e la collaborazione del Centro Commerciale Naturale città di Fucecchio e della pro loco di Fucecchio.

L’evento è in programma domenica 10 aprile. Le auto, circa una 60ina, saranno parcheggiate nelle strade del centro commerciale naturale: via Sauro, corso Matteotti, via e largo Trieste dove potranno essere ammirate per l’intera giornata.

Il raduno è previsto al mattino in largo Trieste alle 8,30 mentre nel pomeriggio, come di consueto in piazza Aldo Moro è prevista la prova di abilità.

Nella stessa giornata, sempre dal mattino, è in programma anche il 13esimo raduno di trattori e motori d’epoca che saranno esposti in via Landini e viale Buozzi.