Un convegno per fare rete tra professionisti

Fucecchio al centro di un importante appuntamento scientifico sabato 2 aprile al Nuovo Teatro Pacini a Fucecchio. Con inizio alle 9 e per tutta la mattina si terrà un corso regionale della società italiana di chirurgia della spalla e del gomito (SiCSeG) dal titolo: “L’instabilità della spalla nel paziente sportivo”.

L’evento è organizzato dal comitato scientifico formato da Michele Novi quale delegato regionale Sicseg che svolge servizio al Cesat del polo ospedaliero di Fucecchio, insieme a Simone Nicoletti, direttore titolare dell’Ortopedia protesica sempre dell’Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio e di Giulio Iacomelli. L’evento si svolgerà in presenza e coinvolgerà tutti i medici della regione Toscana che si occupano di queste patologie. Nel programma dei lavori sono previste discussioni di casi clinici, tavole rotonde con la partecipazione delle Federazioni sportive e il collegamento in streaming di ospiti internazionali.

“La giornata di studio – spiega Novi a nome del comitato organizzatore – ha come scopo quello di creare un rete tra le figure professionali quali ortopedici, fisioterapisti, medici dello sport e di medicina generale al fine di parlare un linguaggio comune ed arricchirci vicendevolmente per la gestione completa di un paziente ad alte richieste funzionali come il paziente sportivo”.