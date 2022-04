Il pubblico torna in Buca per le Corse di primavera

Il Palio di Fucecchio, dopo lo stop del 2020 e la disputa autunnale del 2021, tornerà a in buca come da tradizione la penultima domenica di maggio. Prima del grande evento per Fucecchio, c’è ancora da disputare un’ultima tappa ufficiale di avvicinamento, la seconda sessione delle Corse di Primavera.

Cavalli e fantini saranno nella Buca del Palio sabato 30 aprile e stavolta, a differenza della prima sessione, ci sarà anche il pubblico viste il recente allentamento delle disposizioni anti Covid introdotto dal Governo.

E proprio in vista delle Corse di Primavera a partire dalle 14 di oggi 7 aprile, sono aperte le iscrizioni per fantini e cavalli. C’è grande attesa tra gli appassionati per vedere all’opera quelli che potrebbero essere i protagonisti domenica 22 maggio quando in palio ci sarà il Cencio della 41esima edizione dell’evento più atteso a Fucecchio.