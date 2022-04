Una lunga processione da Montopoli Valdarno a Stibbio e, da lí, verso il Santuario di San Romano. Con l’affievolirsi della pandemia e il ritorno alla normalità, torna anche la secolare tradizione della processione degli Angeli, la storica celebrazione che almeno dal 1600 promoveva la pace fra le storiche compagnie religiose del capoluogo, di Stibbio e San Romano.

Appuntamento messo in stop per due anni causa Covid, ma che il 18 aprile tornerà in tutto il suo splendore rinnovando qualcosa di antico, religioso ma anche parte integrante della cultura popolare delle tre comunità.

(notizia in aggiornamento)