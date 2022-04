Gli Arsenali Repubblicani, alla Cittadella di Pisa, hanno ospitato la cerimonia di commemorazione del 170esimo anniversario della Polizia di Stato. Prima, nella caserma Mameli di via San Francesco, il Questore e il Prefetto hanno deposto una corona alla lapide che ricorda i caduti della Polizia e consegnato le medaglie di commiato che il capo della Polizia ha inviato al personale da quest’anno in pensione: l’ispettore superiore Alfiero Antonio, il sostituto commissario Amadori Cinzia, assistente capo Annechiarico Giovanna, ispettore superiore Battaglia Monica, assistente capo Belei Antonella, ispettore superiore Donati Giorgio, sostituco commissario Lupi Maurizio, vice ispettore Pacini Antonio.

Prefetto e Questore hanno poi premiato il personale distintosi in particolari operazioni di servizio. Tra loro anche 4 poliziotti in servizio al commissariato di Pontedera che si sono distinti in alcune operazioni avvenute sul territorio locale. Per questo il Comune di Pontedera, col vicesindaco Alessandro Puccinelli, ha preso parte alle celebrazioni.

“L’attività delle forze dell’ordine è di grande importanza per la sicurezza e la serenità della comunità – ha detto Puccinelli -. Oggi, nell’occasione della festa per il 170esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato, salutiamo con gratitudine tutti gli uomini e le donne che la compongono, per il loro costante lavoro. Un particolare ringraziamento al Questore di Pisa, Gaetano Bonaccorso, ed al Vice Questore Luigi Fezza del Commissariato di Pontedera, per la fondamentale collaborazione sempre mostrata nei confronti dell’amministrazione comunale”.