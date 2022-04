A Castelfranco c’è il mercato del lunedì dell’Angelo

Nel lunedì dell’Angelo, domani (18 aprile), il giorno dopo Pasqua, Castelfranco di Sotto avrà il suo consueto appuntamento con il mercato in Piazza XX Settembre. Una giornata di mercato straordinario se si considera il giorno di festività che vedrà il normale allestimento dei circa 120 banchi dei più svariati generi.

Lo stesso per il giorno 25 aprile, anniversario della Liberazione d’Italia e quindi festa nazionale, che quest’anno cade proprio di lunedì.

L’amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto, in accordo con gli ambulanti e le associazioni di categoria, ha deciso di confermare gli appuntamenti per garantire un servizio ai cittadini che, specialmente nei giorni delle festività, fanno spese e hanno piacere di incontrare i propri compaesani nel centro storico.

“Il mercato del lunedì è un momento importante, un punto di ritrovo per i castelfranchesi e non solo. Siamo felici che la data possa essere stata confermata, anche per dar modo agli ambulanti di lavorare in una giornata che richiama molte persone – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore allo sviluppo economico Ilaria Duranti– . L’allestimento dei banchi di lunedì 18 e 25 aprile sono occasioni importanti di aggregazione e, al tempo stesso, opportunità in più per fare acquisti. Auspichiamo un’ampia partecipazione per gli esercenti”.