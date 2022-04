E’ stato un atteso ritorno. per questo, in una bella giornata di sole, in tanti hanno partecipato alla processione degli angeli, ieri 18 aprile lunedì di Pasquetta, da Stibbio al santuario di San Romano.

Un modo per celebrare il bisogno di pace festeggiandone una, quella espressa dalle compagnie organizzatrice, oltre che da tutti i partecipanti. Come tutte le altre, anche questa tradizione secolare si era dovuta fermare a causa della pandemia e anche questa, intorno a Pasqua, ha provato a essere una resurrezione, qualcosa da cui ripartire per cercare una nuova normalità (qui i dettagli).