Tre libri per aspettare il 25 aprile a San Miniato

Tre incontri per raccontare la storia e le storie del Ventennio e della Resistenza a San Miniato e non solo. Aspettando il 25 aprile, il Comune di San Miniato, in collaborazione con i Musei Civici di San Miniato, Anpi e CoopCulture, organizza al Museo della Memoria un ciclo di incontri con tre presentazioni di libri che, attraverso vicende umane e storiche, ci ricordano il passato, gli orrori delle persecuzioni e delle leggi razziali, le tragedie della guerra.

A tutti gli incontri interverranno gli autori, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, il consigliere delegato alla memoria Michele Fiaschi, il direttore dei musei civici Lorenzo Fatticcioni e alcuni ospiti. Si comincia giovedì 21 aprile alle 18 con la presentazione del libro Remo Bertoncini. Un resistente senza armi di Danilo Bonciolini, la storia del ragazzo di Castelfranco di Sotto che a soli 18 anni fu ucciso perché renitente alla leva.

Le iniziative proseguono venerdì 22 aprile alle 18 con la presentazione del volume Gino Ragionieri. Un Protagonista a Empoli tra Guerra e Rinascita di Delio Fiordispina, rappresentante Anpi ed esponente del Circolo Gori, che ripercorre la guerra e la ricostruzione raccontando la vita del primo sindaco di Empoli eletto. Saranno presenti anche la figlia Fiorella Ragionieri ed un rappresentante dell’amministrazione comunale di Empoli.

Infine sabato 23 aprile alle 16 appuntamento con il libro di Matteo Rinaldi Romanzo Partigiano – l’onore di esserci stati, il racconto del passaggio della Seconda Guerra Mondiale nelle zone tra Empoli e San Miniato, visto dagli occhi di un giovane uomo forse cresciuto troppo in fretta. Interverrà anche Bruno Possenti, presidente provinciale dell’Anpi di Pisa.

“Quest’anno – spiegano il sindaco Giglioli e il consigliere Fiaschi – volevamo arrivare alla Festa di Liberazione compiendo un percorso nella storia e lo abbiamo fatto pensando a questo ciclo di incontri dove in ognuno di essi c’è una parte importante di ciò che accadde quel 25 aprile di 77 anni fa. Si tratta di tre occasioni importanti per approfondire e riflettere anche su quello che sta accadendo nel mondo di oggi, sulla guerra e sulle conseguenza che porta con sé”.