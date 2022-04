Alleviare le sofferenze dei più deboli, a San Miniato l’incontro con la Fondazione Stella Maris

Alleviare le sofferenze dei più deboli. Ma chi sono i più deboli? Questo il titolo della conversazione con il presidente della Fondazione Stella Maris Giuliano Maffei che il Serra Club di San Miniato, presieduto da Maria Grazia Petrucci, promuove per domani (22 aprile) alle 21,30 nella Cappella del Salvatore (La Scala).

L’incontro sarà un dialogo testimonianza con un protagonista assoluto della realtà che si vive in un Istituto di Neuropsichiatria per l’infanzia e dell’adolescenza, importantissimo e unico Istituto di ricovero a carattere scientifico (Irccs) che opera in questo delicatissimo settore. Sarà possibile interrogare Giuliano Maffei e interrogarsi su tematiche di grande rilievo. L’ingresso è libero.

Serra International Italia è un’associazione cattolica che, con la tipica struttura del “club service”, si propone la diffusione della cultura cristiana e si impegna a promuovere nella società civile una cultura favorevole alle vocazioni fondamentali della vita, in particolare a quelle al sacerdozio e alla vita consacrata. I suoi membri, laici, si impegnano a raggiungere questo scopo attraverso una coerente testimonianza di fede e di servizio nella quotidianità della loro vita e del loro lavoro.