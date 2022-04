La Contrada Ascensione vince il Palio di Buti 2022. La cavalla Umatilla vola per il secondo anno di fila sul percorso butese e riporta il cencio in Ascensione condotta dal fantino Michele Putzu. La scorsa edizione, Ascensione e Umatilla avevano vinto con Simone Fenu.

La finale è partita subito con Pievania che ha preso la testa incalzata da Ascensione che nel finale è riuscita a superarla e vincere senza discussioni. Vittoria netta per una cavalla che può considerarsi di diritto la regina del palio di Buti con due centri consecutivi. Commozione del sindaco intervistato dopo la corsa che ha raccontato la sofferenza di questa settimana incerta per il maltempo ed ha ringraziato tutti i collaboratori per la perfetta riuscita della manifestazione. Tantissimi spettatori erano infatti presenti all’evento.

di 10 Galleria fotografica Palio di Buti 2022, vince contrada Ascensione









La prima batteria del Palio ha visto Pievania in finale, San Rocco entra come secondo nella batteria di recupero, fuori San Niccolao. La seconda batteria ha portato in finale San Francesco, con San Michele secondo che entra nella batteria di recupero. La terza batteria si è conclusa con Ascensione in finale.

La finale ha visto Pievania con Carlo Sanna e Violenta da Clodia, San Francesco con Marco Monteriso e Bagoga, Ascensione con Michele Putzu e Umatilla.