A cena per sostenere la lotta, l’invito del comitato No Keu

L’occasione è di stare insieme e riprendere le fila della discussione, visto che adesso, in presenza, si può stare. Ma è anche un momento di autofinanziamento, perché raccontare e lottare hanno anche bisogno di un sostegno. E così il comitato No Keu chiama a raccolta sostenitori e simpatizzanti e, in vista del No Keu Fest, organizza una cena con dj set per venerdì 6 maggio.

“Da settimane – raccontano – stiamo pensando a un momento di festa che ci serva per stare insieme, confrontarci, raccontarci e crescere.

Il No Keu Fest si avvicina, e ha bisogno di tutte e tutti, di uno sforzo condiviso di organizzazione che esploda in una giornata di impegno e gioia collettivi”.

L’appuntamento è alla comunità in resistenza Intifada Empoli alle 20. Info e prenotazioni (entro giovedì 5) ad assembleanokeu@gmail.com