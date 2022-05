Foody Beer Fest, a Fucecchio 10 giorni di birra e divertimento

Il Foody Beer Fest arriva a Fucecchio. L’appuntamento nella Buca D’Andrea adiacente viale Rosselli e piazza Moro sarà dal 23 giugno al 3 luglio. Due settimane di musica e buon cibo che rallegreranno le serate e delizieranno il palato dei fucecchiesi e dei visitatori che non si lasceranno di certo sfuggire questo spettacolo che approda per la prima volta nella città del palio.

Fucecchio ospita dunque il Foody Beer Fost, lo spettacolo per grandi e piccini, un’autentica novità con ingresso libero. Un nuovo festival gastronomico itinerante dedicato agli amanti della birra e del buon cibo. Ogni sera a partire dal 23 giugno fino al 3 luglio uno spettacolo musicale con, nell’ordine: Mamamia in tour, Circo Nero, Mamalover, La Combriccola del Blasco, Killer Queen, Pianeta Zero, Rock in Movie, Jovaband, Suzy Q, Banana Split, ed a chiudere Negramaro Tribute.

Oltre alla musica è presente un’area Food Truck con tante specialità: dai burger ad una varietà infinita di patate fritte, dagli arrosticini ai vassoi per l’aperitivo e tantissime altre golosità oltre ad un area ristorante con cucina bavarese, tantissime qualità di birra ed un bar dove vengono preparati i cocktail migliori. Nell’area della festa i più piccoli troveranno anche il luna park.