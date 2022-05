Sulla Francigena dal Parco Robinson, è Primavera nelle Cerbaie

Una “Passeggiata nei boschi intorno al Parco Robinson e lungo la Via Francigena fra Staffoli e Poggio Adorno”. E’ quella pensata per domenica 8 maggio dalle 9 alle 13, nell’ambito dell’iniziativa Primavera nelle Cerbaie.

Organizzata dal Consorzio Forestale delle Cerbaie in collaborazione con i Comuni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno, l’escursione di circa 10 chilometri sulle colline delle Cerbaie rientra quest’anno nella manifestazione “Le Vie in Rosa” quinta edizione, organizzata dall’Associazione Astro per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno e raccogliere fondi per il Centro Donna dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Il ritrovo è al parcheggio del Parco Robinson alle 8,45. La quota di partecipazione è di 5 euro, gratis per i ragazzi sotto 14 anni. La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 7 maggio.