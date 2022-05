All’Università di Pisa, il contest fotografico a tema naturalistico

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, l’Università di Pisa lancia il concorso fotografico a tema naturalistico “Bio-versity 2022”. Dal 16 al 22 maggio per tutti gli studenti dell’Università di Pisa sarà possibile partecipare a un bioblitz scattando, negli spazi dell’ateneo, una o più foto che ritraggono una pianta spontanea, un animale o un fungo. Ogni foto in gara dovrà successivamente essere caricata sulla app iNaturalist, aderendo allo specifico progetto “Biodiversità all’Unipi!”.

Il concorso prevede l’assegnazione di due premi da 500 euro ai vincitori delle due categorie: “Migliore foto naturalistica” e “Quanta biodiversità vedi intorno a te?”.

Ogni partecipante riceverà inoltre un gadget targato Unipi, da ritirare presso lo store ufficiale dell’ateneo all’Orto botanico (Via Luca Ghini 13, Pisa).

Le foto vincitrici saranno scelte da una commissione composta dai professori Lorenzo Peruzzi, Giulio Petroni e Daniele Antichi. Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione si rimanda al regolamento.

Il bioblitz fotografico “Bio-versity 2022” è un’iniziativa organizzata dalla Commissione per lo sviluppo sostenibile di Ateneo(CoSA) per sensibilizzare la comunità accademica sull’importanza della biodiversità naturale presente negli spazi verdi dell’Università di Pisa.