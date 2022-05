CantaPalio 2022, gran finale al teatro Pacini

Il CantaPalio, manifestazione canora di Fucecchio, la cui finale è in programma sabato 14 maggio al Nuovo Teatro Pacini compie trent’anni. A raccontarne la storia è il suo ideatore e presentatore Vittorio Fanciullacci. Ne ha vista di acqua passare sotto i ponti, e di location cambiate nel corso degli anni lo spettacolo fucecchiese che è partito con la prima edizione al teatro Excelsior in via Battisti, per poi spostarsi di recente alla Calamita in piazza Salvo D’Acquisto, ed oggi per la finale al Nuovo Teatro Pacini.

“Il progetto – spiega – nasce nel 1992 da una serata musicale fatta in onore della pallavolo fucecchiese di cui ero direttore sportivo e di mio figlio Samuel che lavorava come dj. Finita la serata musicale, fu approfondita la mia idea di portare sul palco del teatro Excelsior di Fucecchio dei ragazzi cantanti e formare il gruppo di Saranno famosi. Fu così che cominciai le mie serate musicali mettendo un nome che avrebbe avuto successo ed in seguito lo chiamai: il Cantapalio, dodici cantanti per le dodici contrade del Palio di Fucecchio che prese il via l’anno successivo insieme con un amico, sempre fucecchiese, come presentatore, Roberto Cinelli, con il quale organizzavamo l’evento. Per una parte mi ha seguito, dopo ci siamo lasciati”.

Nel proseguimento di questa manifestazione canora “abbiamo fatto salire sul palco del teatro Excelsior davanti a 700 spettatori anche personaggi dello sport nazionale, come Alessandro Lambruschini, ed artisti quali Graziano Salvadori e Gianni Gannini e la sala era sempre gremita. In seguito c’è stato il cambio di gestione del comitato del Palio di Fucecchio e da lì sono venute molte incomprensioni, fino a proibirmi il logo del Palio di Fucecchio, mandai anche una lettera all’allora presidente, non mi rispose neppure”.

Nonostante ciò, Vittorio Fanciullacci è andato avanti da solo senza chiedere niente, portando avanti una manifestazione canora unica nel Valdarno inferiore con l’aiuto di tanti amici. A tutti quanti Fanciullacci manda un ringraziamento, lui che si è impegnato anche in serate musicali a favore dell’associazione volontari ospedalieri e alla Festa locale dell’Unità devolvendo poi il ricavato.

A chiudere un ringraziamento all’attuale sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli che “si è sempre comportato non da politico ma da persona che capì subito l’importanza di queste manifestazioni canore dandomi fiducia e dicendomi che fin quando sarà sindaco avrai sempre il mio ascolto. Gli altri amministratori prima di lui neppure mi guardavano”.

Il resto quindi è storia recente, l’appuntamento è al Nuovo Teatro Pacini sabato 14 maggio alle ore per la finale dell’edizione Catapalio 2022.