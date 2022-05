Carmen da Bergamo ha trionfato a Fucecchio Cantando 2022

Si è concluso sabato al Nuovo Teatro Pacini il concorso canoro Fucecchio Cantando 2022. L’evento che fa parte ormai da trent’anni della tradizione musicale di Fucecchio ha visto esibirsi sul palco per tre serate di selezione prima della finale di sabato 14 maggio tanti bravi cantanti ma, come avviene anche per le manifestazioni canore, è sempre uno che vince.

Ottima come sempre l’organizzazione, tutto esaurito il teatro con un pubblico attento ed emozionato che ha applaudito sempre tutti i concorrenti in gara. La giuria che ha valutato la musicalità, il timbro vocale e la presenza scenica degli artisti che si sono esibiti sul palco ha decretato vincitrice del concorso con il maggior punteggio di tutte le categorie Carmen Bicchierai di Capriate San Gervasio in provincia di Bergamo che si è aggiudicata quale premio un bonus da 500 euro.

Per le categoria Baby e Junior hanno vinto rispettivamente Giada Mancini di Fucecchio e Diletta Brogi di Santa Maria a Monte. Durante la serata ci sono state anche varie esibizioni di una scuola di danza di Fucecchio. L’appuntamento, ha detto al termine Vittorio Fanciullacci, è all’anno prossimo con la trentunesima edizione.