Tartufo tutto l’anno, anche in Fiera: il Nero avrà la sua mostra mercato

E tartufo tutto l’anno sia. Sarà inaugurata il 5 giugno 2022, in piazza del Popolo, la prima Mostra Mercato del Tartufo Nero di San Miniato che celebrerà, anche nella stagione estiva, i tre tartufi della zona (il bianco pregiato autunnale, il marzuolo primaverile e il nero estivo). In realtà il progetto, con l’ausilio di Fondazione San Miniato Promozione, dell’amministrazione comunale e delle associazioni locali, aveva già preso piede a marzo con la Mostra del Tartufo Marzuolo, tradizione del borgo di Cigoli (leggi anche).

“Innanzitutto, voglio ringraziare tutti coloro che prendono parte e pongono tanto impegno in questa bella iniziativa che è una gamba importante dell’economia sanminiatese, come dice il sindaco Giglioli”, afferma Marzio Gabbanini, presidente di Fondazione San Miniato Promozione. “In effetti – aggiunge il sindaco di San Miniato Simone Giglioli –, molti turisti giungono qui per prendere parte a questa nuova manifestazione che vede il tartufo come attrazione principale del nostro territorio e che noi decidiamo di celebrare attraverso che inizieranno il 5 giugno con taglio del nostro, cooking show e visite guidate per poi gustare ogni giovedì dei tre mesi estivi, a turno, nei ristoranti sanminiatesi, un menu a base di tartufo“.

Oltre agli stand espositivi con tartufo, vino, olio, norcineria e prodotti del Mercatale (Mercato della Terra e Condotta Slow Food San Miniato), alle 11 si terrà un cooking show in piazza del Popolo con aperitivo al tartufo nero di San Miniato con la collaborazione del barman Francesco Chiarugi. La Condotta Slow, dalle 11 alle 18, proporrà degustazioni guidate con prodotti tipici del territorio. Alle 16,30 sarà eseguito un altro cooking show che prevede un dessert di tartufo nero e vino locale a cura del gastronomo Marco Nebbai, il quale poi lascerà il posto a uno dei suoi allievi dell’istituto alberghiero, Armando Bregaj. Alle 18, poi, ci sarà l’ultima dimostrazione tenuta da Benedetto Squicciarini che unirà a sua volta tartufo e vino della città. Inoltre, dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 19, l’associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi, proporrà una dimostrazione di caccia al tartufo con i cani nei Giardini Bucalossi. Dalle 11,15 alle 17 , la pro loco predisporrà una visita guidata alla via Angelica, con le chiese dei Santi Jacopo e Lucia e della Nunziatina. Non mancherà anche una caccia al tesoro tra le vie urbane. La prenotazione sarà necessaria anche per il percorso alla scoperta dei vicoli carbonari, che partirà alle 18 e si svilupperà tra storia e natura sulle pendici del colle di San Miniato a cura dell’associazione “Moti carbonari, ritrovare la strada”.

L’iniziativa “Nero d’estate”, la prima rassegna enogastronomica del tartufo nero di San Miniato, invece, vede l’adesione di diciassette ristoranti sanminiatesi che, ogni giovedì a partire dal 9 giugno per arrivare al 25 agosto, proporranno, a turno, un menu a base di tartufo nero e vini locali.

Questa prima Mostra Mercato del tartufo Nero, organizzata da Fondazione SMP, si avvale del patrocinio del Comune di San Miniato e della collaborazione di Pro Loco, Ccn San Miniato, Terre di Pisa, Fondazione Cr San Miniato, Moti Carbonari, Condotta Slow Food, Vignaioli di San Miniato, associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi, Crédit Agricole e Mercati della Terra. L’iniziativa ha anche il sostegno di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove il turismo enogastronomico.