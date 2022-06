Il caldo dello scorso sabato, 28 maggio, ha certamente aiutato ad assaporare in anticipo un po’ di Aria d’Estate. Quella immaginata e organizzata dal gruppo carnevalesco della Nuova Luna, con un’intera serata di festa pensata per rivedersi e “riaccendere i motori” dopo due anni di pandemia, riscoprendo il piacere di condividere una serata insieme.

Tante le persone che fin dal pomeriggio sono arrivate in largo Bonetti a Santa Croce sull’Arno, di fronte ai capannoni del Carnevale, trattenendosi in molti casi per la cena o arrivando in serata per una bevuta. Più di 40 le Harley Davidson che hanno risposto all’appello. “La Nuova Luna ringrazia tutti gli amici, gli harleisti, i gruppi carnevaleschi, le istituzioni, tutte le ragazze e i ragazzi, giovani e meno giovani che hanno voluto respirare con noi un po’ di Aria d’Estate – dicono i dirigenti dal gruppo -. Il ritrovo del 28 maggio è stata una piacevole e divertente serata, voluta fortemente da tutto il gruppo per accantonare un periodo particolarmente pesante e ricominciare a sorridere insieme.

Un via vai ininterrotto, per un totale di oltre 250 persone che hanno giocato, ballato e scherzato. Grazie per tutti i bei sorrisi che ci avete regalato. È stata la carica giusta per far ripartire il meraviglioso Carnevale di Santa Croce”. “A presto, ci vediamo alla stanza” aggiungono dalla Nuova Luna, ricordando a tutti che a settembre la manifestazione uscirà per le strade del paese (leggi anche).