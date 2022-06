Il tartufo dà spettacolo: per la Notte Nera, a San Miniato arrivano musicisti, ballerini e lo chef Rugiati

Il protagonista indiscusso della serata sarà il tartufo nero di San Miniato, celebrato tra spettacoli, cibo, musica e disponibile nei locali del borgo, aperti fino a tardi per l’occasione. Sabato 11 giugno torna a San Miniato la nona edizione della Notte Nera dopo tre anni di stop. La manifestazione è stata organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa, in collaborazione con il Comune di San Miniato, Fondazione San Miniato Promozione e la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa – Terre di Pisa.

Per chi desidera cenare a San Miniato, sarà messa a disposizione una navetta gratuita da via Fontevivo (San Miniato Basso), mentre per chi arriverà dopo le 20, il costo della navetta sarà di tre euro (gratis per i bambini e ragazzi fino a 12 anni).

L’evento avrà inizio alle 19,30 ai piedi della Rocca e nelle strade del centro storico, dove si svolgeranno esibizioni di street band, artisti di strada e gruppi musicali jazz e rock, ma due saranno gli eventi più importanti: lo spettacolo di danza aerea e a seguire il concerto dei Tamales de Chipil, ambedue in piazza del Popolo. Presente anche un evento riservato ai giornalisti e ai critici enogastronomici dalle 19 alle 22 nell’area lounge allestita ai Loggiati di San Domenico, dove andrà in scena il cooking show “Live Truffle&Wine Experience” che vedrà tra i protagonisti il noto chef e conduttore televisivo di Santa Croce sull’Arno Simone Rugiati.

“Questo evento – per Federico Pieragnoli, direttore Confcommercio Provincia di Pisa – ha intrapreso una strada molto importante come evento turistico del territorio, che grazie allo stesso è stato rilanciato, ma anche a livello nazionale. In effetti, non tutti posso dire di avere San Miniato come location, quindi è bene valorizzare questa terra”. “Infatti, – aggiunge l’assessora Elisa Montanelli – tutti gli eventi del giugno sanminiatesi richiameranno come ogni anno avventori locali, ma anche da molto lontano, che potranno godersi la città in modo diverso.”

“San Miniato – aggiunge Giovanni Mori, presidente di Confcommercio San Miniato – oggi è una cittadina in grosso fermento e la Notte Nera è stato il rilancio enogastronomico di San Miniato dal momento che, quando nacque, tante attività stavano chiudendo. Non è un’iniziativa basata su un format, ma è un evento creato ad hoc per questa cittadina. Ovviamente i commercianti hanno incontrato delle difficoltà nell’allestirla, ma è importante confrontarsi e andare avanti tutti insieme affinché sia una festa di tutti e per tutti”.

“In Regione – conclude Vittorio Gabbanini – San Miniato è sempre sotto la lente di ingrandimento perché ci sono sempre molti eventi importanti, tra cui la Notte Nera che dopo questa pausa triennale, penso che sarà ancora di più un grande successo e un’occasione per valorizzare il tartufo nero oltre che il territorio”.