Estate alle Cerbaie, le escursioni dal 18 giugno

Riappropriarsi degli scorci più incontaminati del Comprensorio e della sua parte più naturale, le Cerbaie, fra storia, natura e rispetto dell’ambiente. E’ all’insegna di tutto ciò che anche quest’anno il Consorzio Forestale delle Cerbaie organizza cinque escursioni fra giugno e settembre, toccando i boschi di Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno e Fucecchio.

Un viaggio che inizierà nel pomeriggio del 18 giugno con una passeggiata nella “foresta perfetta” nella parte più a est delle Cerbaie, a Cerretti, con ritrovo alla chiesa della frazione alle 16,30 ed una passeggiata nei luoghi che furono della farnia monumentale. “Sarà un’occasione per fare due chiacchiere in merito alle politiche da mettere in pratica per proteggere i nostri boschi – spiega Andrea Bernardini, del Consorzio –. Ma anche per presentare il nuovo Consorzio Lu.Ce., unione agroforestale fra tre consorzi fra lucchesia, area pisana e pesciatina di recente costituzione”.

Se il primo appuntamento sarà a ingresso gratuito, gli altri saranno corredati da iniziative che prevedono una quota di partecipazione. Il 25 giugno, ad esempio, a grande richiesta torna “La Notte dei Briganti”, cena brigantesca in mezzo alla foresta fra lucciole e stelle, che per l’occasione saranno più visibili anche grazie ad una seduta di avvistamento all’Osservatorio Astronomico di Tavolaia.

Laghi, corolle, e chiari delle Cerbaie saranno invece protagonisti il 30 luglio con una passeggiata nei pressi del Padule di Bientina, con cena al Casotto del Sordo di Massarella, mentre la Notte di San Lorenzo, il 9 agosto, sarà il tempo della storia e delle stelle lungo la Via Francigena, con cena alla Sagra del Contadino di Villa Campanile. Chiude il programma il 18 settembre “Le Cerbaie in blu”, fra fiori e laghi azzurri fra Staffoli e Montefalcone.