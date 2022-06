La Battaglia di San Romano raccontata dal direttore degli Uffizi

Giovedì 9 giugno alle 21,15 nel salone mediceo del convento di San Romano arriverà Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze. L’appuntamento si inserisce nel calendario organizzato dal Comune di Montopoli Valdarno in occasione del 590esimo anniversario della Battaglia di San Romano. Una serata di approfondimento storico ed artistico sul capolavoro di Paolo Uccello, anche se l’intera manifestazione ha l’obiettivo di custodire la memoria e proporre la pace.



L’idea di ospitare a Montopoli il direttore Schimdt nasce dalla volontà di parlare della Battaglia e soprattutto del luogo in cui si è svolta, senza richiami alla violenza, ma sottolineando gli aspetti culturali e artistici dell’episodio. Un evento conosciuto nel mondo grazie alla celebre pala d’altare di Paolo Uccello che attualmente è divisa in tre dei più importanti musei: Uffizi, National Gallery e Louvre. Un percorso lungo, cominciato lo scorso anno con la ricerca condotta dal Gruppo di studio e dalla messa in scena di uno spettacolo teatrale di Katia Beni che aveva come argomento proprio la Battaglia. Un modo per promuovere il territorio concentrando in poco più di un mese eventi culturali, artistici, teatrali ed enogastronomici per ricordare il passato e tramandarlo alle nuove generazione, comunicare quella bellezza dell’arte e della cultura di cui il territorio è ricco.