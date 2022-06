A spasso con i personaggi che hanno fatto la storia di San Miniato, oggi a palazzo Grifoni

Oggi 14 giugno alle 18,30 l’appuntamento è A spasso con i personaggi che hanno fatto la storia di San Miniato. A palazzo Grifoni sarà infatti presentato il libro di Isabella Gagliardi e Giulia Lovison, occasione per raccontarsi dei tempi che furono, come in una moderna “veglia”, ma di tutta la città.

Parteciperanno, tra gli altri, Michele Altini, Eugenio Giani governatore della Toscana, il vescovo Andrea Migliavacca, Antonio Guicciardini Salini presidente della Fondazione Cr San Miniato e Paolo Vallini, oltre alle autrici del volume.