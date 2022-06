Cerreto Guidi si prepara alla “Notte d’Isabella”

Cerreto Guidi si appresta a vivere uno degli appuntamenti più importanti della stagione estiva. Torna infatti nel primo fine settimana di luglio “La Notte d’Isabella”, il più coinvolgente e suggestivo appuntamento che si svolge nel borgo mediceo organizzato dall’associazione turistica Pro Loco con il sostegno del Comune. In questi due giorni, sabato 2 e domenica 3 luglio, il centro storico tornerà come per incanto indietro nel tempo, infatti si risveglierà nel luglio del 1576, in un clima festante, per l’arrivo di Madonna Isabella de Medici, figlia prediletta del Granduca Cosimo I di Toscana, giunta per incontrare il suo sposo nella Villa Medicea.

In questo bellissimo e suggestivo scenario nelle vie del borgo i visitatori ed i turisti incontreranno nobili e popolani, antichi mestieri, musiche e balli rinascimentali, e naturalmente gli spettacoli coreografici. Potranno inoltre godere ancora di più delle bellezze della Villa Medicea, della Pieve di San Leonardo, e dell’Oratorio della Santissima Trinità. Nel suggestivo scorcio rinascimentale i visitatori ed i turisti potranno sostare e gustare i piatti tipici nelle antiche locande e osterie. L’atmosfera si riscalderà con spettacoli d’epoca e giochi di fuoco fino alla notizia della misteriosa morte d’Isabella, su cui oggi i documenti storici gettano una luce completamente diversa. Si sentirà sussurrare “la verità” tra storie e leggende popolari tramandate per secoli.

La “Notte d’Isabella” è diventato un evento di primaria grandezza capace di restare fedele al suo spirito originario pur proponendo ad ogni edizione nuove attrattive, ed ogni anno richiama migliaia di visitatori e turisti. La rievocazione è il frutto di un’attenta e precisa ricostruzione storica all’insegna di suggestive atmosfere rinascimentali nella miglior tradizione dell’epoca e di uno straordinario impegno volontario di tutte le realtà associative coinvolte nell’allestimento e nell’organizzazione dell’evento. La manifestazione rappresenta un momento importante nella vita della comunità cerretese e valutato dalle precedenti edizioni il notevole afflusso di cittadini e turisti, l’amministrazione comunale, per consentire l’allestimento e svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza, ha adottato mediante specifica ordinanza del dirigente del settore tecnico apposita ordinanza di modifiche alla viabilità nel centro storico.Chiusura totale da venerdì 1 luglio dalle 20 a lunedì 4 Luglio alle 12 delle seguenti vie del centro storico: via del Mortaio, via della Libertà, piazza Umberto I e piazza Vittorio Emanuele II. L’accesso è consentito ai mezzi autorizzati necessari per l’allestimento della manifestazione. Chiusura totale da sabato 2 luglio dalle 12 a lunedì 4 luglio dalle 6 delle seguenti vie del centro storico: via Roma, via Santi Saccenti, via Guidi. Chiusura totale e divieto di sosta e transito da sabato 2 luglio dalle 12 a domenica 3 luglio alle 24 di via Vittorio Veneto nella zona dal Palazzo Comunale fino all’incrocio con via Guidi, mentre in via Vittorio Veneto su ambo i lati divieto di sosta, ma con possibilità di transito per l’accesso al parcheggio dietro le ex scuole primarie. Chiusura totale di sosta e transito da sabato 2 luglio dalle 12 a lunedì 4 luglio alle 6 del tratto di via dei Fossi compreso tra incrocio via Vittorio Veneto/via Guidi e via Pianello Val Tidone.

Quindi si ripeterà anche quest’anno, la magia che lascia sempre estatici ed entusiasti i partecipanti. L’apertura di giochi, osterie, ambientazioni e mercato rinascimentale è prevista dalle 18. L’inaugurazione ufficiale della Notte d’Isabella,alla presenza delle autorità, avverrà sabato 6 luglio alle 19 in piazza Vittorio Emanuele II. Gli “Spettacoli nel borgo” inizieranno alle 19,30 e si protrarranno fino alle 24. Poi si replicherà la domenica dalle 17 alle 24. Nei due giorni della manifestazione, la Villa Medicea, patrimonio mondiale dell’Unesco sarà visitabile gratuitamente.