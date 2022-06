“Fucecchio scopri e vinci”, la caccia al tesoro organizzata da Iter Mentis

“Fucecchio scopri e vinci” è la caccia al tesoro promossa dall’associazione Iter Mentis, per trascorrere un pomeriggio in famiglia o tra amici e allo stesso tempo visitare alcuni dei principali luoghi di interesse storico e artistico di Fucecchio. In collaborazione con Exploring Fucecchio e con il patrocinio del Comune di Fucecchio, vedrà protagonisti grandi e piccoli sabato 25 giugno. Il ritrovo sarà alle 17,15 al teatro Pacini in piazza Montanelli, da cui partirà la gara che vedrà sfidarsi dalle due alle quattro squadre.

I partecipanti dovranno superare le quattro prove previste, cercando di risolvere i quesiti che li condurranno in giro per il centro storico, offrendo così la possibilità di visitare o rivisitare alcuni dei luoghi di cultura di Fucecchio come il Museo Civico e Diocesano, il Parco Corsini, il Palazzo della Volta, il Poggio Salamartano e le chiese di San Salvatore e San Giovanni Battista. Il tema scelto per questa prima edizione sarà il Medioevo.

Per agevolare l’iniziativa le squadre saranno dotate di una mappa delle zone interessate e saranno presenti figure jolly che potranno offrire un aiuto in caso di necessità e allo stesso tempo vigilare affinchè la gara si svolga senza irregolarità. Al termine, dopo la premiazione della squadra vincitrice, possibilità di aperitivo al tramonto sul Poggio Salamartano. Sarà possibile iscriversi sia come singoli che come famiglie o piccoli gruppi di amici, oppure anche come squadra completa in caso di 15 adesioni.