Da domani, sabato 25 giugno, Pontedera ospiterà l’ottavo raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, di cui fanno parte pensionati e dipendenti in servizio della Polizia di Stato, ma anche tanti simpatizzanti dell’Istituzione, che domenica 26 vedrà l’evento clou con sfilata delle sezioni allo stadio Mannucci.

Due giorni ricchi di eventi, con il claim “Insieme per dare valore ai valori” proprio per ricordare l’importanza delle attività dell’Anps nel coltivare la memoria della Polizia di Stato e nel supporto quotidiano, da parte dei soci volontari, al sistema della Protezione civile nazionale. Già da oggi, 24 giugno, è possibile ammirare le tante divise storiche della Polizia di Stato, allestite nei locali del comune di Pontedera, supporter dell’iniziativa assieme alla Piaggio.

Dalla mattina del 25 giugno in piazza Martiri della Libertà, piazza Cavour, piazza Curtatone e lungo il centrale corso Matteotti a Pontedera saranno allestiti stand divulgativi: della Polizia Stradale, della Polizia Scientifica, della rivista “Polizia Moderna”, della Anps. Saranno inoltre allestiti stand dove sarà possibile acquistare francobolli e monete celebrative dell’evento, nonché orologi brandizzati Polizia di Stato. Verranno inoltre esposte le auto storicheprovenienti dal Museo delle auto storiche della Polizia di Roma insieme alla moderna ed accattivante Lamborghini in dotazione alla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio, alle 16,30, verrà deposta una corona di alloro al monumento ai caduti della Polizia di Stato in piazza Garibaldi, alla presenza del prefetto, del questore e del sindaco di Pontedera. Alle 17 si terrà la messa solennenel duomo di Pontedera, officiata dall’ Arcivescovo di Pisa. Alle 19, nella centrale piazza Martiri della Libertà, si terrà il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, la cui guest stars sarà il tenore Aldo Caputo e la soprano pontederese Maria Cioppi.

I raduni precedenti si sono svolti a Udine, Montecatini Terme, Cesena, Pescara, Verona, Salerno, Roma Ostia nel 2018. L’ottavo raduno di Pontedera è il raduno della rinascita dopo i terribili anni della pandemia che ha visto purtroppo la scomparsa anche di diversi associati. A loro e a tutti i caduti della Polizia l’associazione rivolge un commosso ricordo. Nell’occasione del raduno, in collaborazione con la Piaggio i soci potranno effettuare una visita guidata al museo Piaggio.

Il motto “Insieme per dare valore ai valori” vuole rinnovare quel legame indispensabile ai valori fondamentali della vita civile da parte delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, che ispirano la loro condotta di vita al servizio della società. L’attività del sodalizio è anche proiettata verso le nuove generazioni, per l’educazione de giovani alla legalità, promuovendo incontri per spiegare che è importante vincere la sfida contro la criminalità, la corruzione e il malcostume realizzando una società giusta, ispirata a valori sani, con principi di giustizia solidarietà equità e rispetto. L’Anps in questo momento storico in cui sembra che i valori imperanti siano effimeri e illusori, vuole riaffermare quelli basilari a fondamento di una società civile.

La sezione di Pontedera è presieduta da Calogero Pace, poliziotto in quiescenza del locale commissariato di pubblica sicurezza, intitolata alla memoria dell’assistente capo Agostino Catalano, capo scorta del giudice Paolo Borsellino,ucciso in via D’Amelio. Tra i soci onorari i familiari di Agostino Catalano. La Sezione è attiva nelle attività di solidarietà e di beneficienza, come la raccolta fondi, alimenti e la donazione di una roulotte in occasione dei terremoti dell’Aquila e di Norcia. Ha anche gruppo volontariato e Protezione civile. Effettua incontri nelle scuole e con gli insegnanti. Nel 2020 ha progettato e realizzato un monumento marmoreo, dedicato alle vittime delle stragi di Capaci e via D’Amelio, collocato a Pontedera.