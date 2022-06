Angeli, a Santa Maria a Monte lo spettacolo degli allievi del Teatro di Bo’

Ventisette allievi attori hanno debuttato al teatro comunale di Santa Maria a Monte con Angeli, il saggio spettacolo dei laboratori teatrali del Teatro di Bo’ guidati da Franco Di Corcia Junior e Mattia Pagni.

Lo spettacolo ha mostrato un viaggio teatrale alla scoperta di sé, del proprio corpo, della propria emozione attraverso gli strumenti del teatro. “Angeli”, raccoglie il lavoro nato dal laboratorio per ragazzi L’Acchiappasogni e dal laboratorio per adulti Il Brivido del Re, che per quest’anno hanno scelto come tema guida l’immaginazione fantastica di Stephen King. Sulla scena racconti di crescita, scelta, cambiamento e aspettative narrati dai gesti e dalle parole.

Con lo spettacolo si chiude l’anno culturale 2021/2022 dei progetti formativi del Teatro di Bo’ che riprenderanno a settembre con nuovi laboratori e corsi per bambini, giovani e adulti. In scena c’erano: Gregorio Capobianco, Matteo Marciano, Matilde Morandi, Luce Scagliarini, Fanny Sevieri, Alessandra Biondi, Filippo Caroti, Dharma Finucci, Lorenzo Giardini, Cristina Lilli, Sofia Cantoni, Diego Guidi, Gabriele Ingala, Mirka Natali, Valeria Negri, Gemma Scarlatti, David Burgalassi, Sharon Dini, Manola Diomelli, Simone Del Pivo, Jacopo Hochgruber, Florio Maccanti, Marco Maccanti, Andrea Paolinelli, Daniela Parziale, Pietro Posarelli e con l’assistenza di Antonella Turrini.