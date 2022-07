Concerti e teatro, ecco l’estate a Santa Croce sull’Arno

Inizia giovedì 14 luglio il programma estivo degli appuntamenti culturali organizzato dall’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno, dedicato agli adulti: i concerti di A Cielo Aperto e gli spettacoli teatrali della rassegna del Teatro Comico Amatoriale.

Arrivato quest’anno alla 12esima edizione, A cielo Aperto si inserisce nel programma annuale di Villa Pacchiani ed è curato dalla direttrice Ilaria Mariotti.

“Quest’anno – spiegano gli organizzatori – la programmazione intende costituire un affondo su due strumenti ad arco: violoncello e violino suonati in duo o come voci sole e potrà godere della musica di professionisti di fama internazionale che porteranno la loro sapiente arte nella splendida cornice del giardino di Villa Pacchiani. Come sempre i concerti si svolgeranno il giovedì sera”, dal 14 al 28 luglio alle 21,30.

Dal 22 al 24 luglio compresi tornano anche le commedie della rassegna di teatro comico, come da consuetudine in piazza Partigiani, sempre alle 21,30. Nata nel 2002 e promossa dall’assessorato alla Cultura di Santa Croce sull’Arno, all’interno del progetto contenitore IntesaTeatro Amatoriale con la direzione artistica dell’associazione Four Red Roses, la rassegna giunge quest’anno alla sua 20esima edizione, un traguardo importante. “Anche quest’anno l’offerta vede mettere in scena un teatro divertente, mai volgare, che sa rinnovare anche grandi classici della commedia teatrale italiana e non. Una maniera intelligente per animare una piazza e far divertire il pubblico”.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e non è necessario prenotare.