Si prepara a tornare la Staffetta di Sere d’Estate

La gara podistica Staffetta di Sere d’Estate si prepara a tornare. Dopo due edizioni (2020-2021) saltate, torna mercoledì 13 luglio a Fucecchio. La gara è organizzata dal comitato della Run 10K, Atletica Fucecchio e Gs Pieve a Ripoli.

La serata di mercoledì 13 è dedicata allo sport e saranno quindi le società di atletica leggera della zona e non solo, ed i podisti, i protagonisti dello spettacolo sportivo che raggiunge l’edizione numero undici. In cabina di regia Ivano Libraschi coadiuvato dal tutto il team del comitato organizzatore della Run 10K Fucecchio, la gara podistica che è tornata sulle strade cittadine lo scorso 8 maggio dopo lo stop dello scorso anno sempre per le note restrizioni Covid.

Anche la gara di mercoledì interesserà le strade cittadine su di un circuito di 2.200 metri da ripetersi tre volte per ogni gruppo, in cui ogni frazionista dovrà percorrere un giro. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 19,30 in piazza Montanelli, nel cuore del centro della città.

Da qui anche la partenza dei vari gruppi di staffette suddivise per categorie. I tre componenti la staffetta dovranno percorrere un giro ciascuno lungo via Landini, viale Buozzi, via Nuova della Ferruzza, via Castruccio, via San Giorgio, piazza Garibaldi, via San Giovanni, piazza Vittorio Veneto, Borgo Valori, piazza Niccolini, via La Marmora, via del Giglio, piazza Amendola, via Checchi ed arrivo sempre in piazza Montanelli. Un percorso veloce tutto interno al centro abitato. La gara si svolgerà dalle 21 alle 22 e sono previsti premi e riconoscimenti alle società sportive partecipanti.

Per consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’evento, sono state adottate modifiche e restrizioni alla viabilità. Dal momento della partenza fino al termine della corsa la circolazione veicolare lungo il percorso sopra indicato non sarà consentita. La sosta dei veicoli sarà vietata a partire dalle 20 fino alle 22 nelle parti delimitate dall’apposita segnaletica nel seguenti strade: via Checchi, via del Giglio, via La Marmora, piazza Niccolini, piazza Vittorio Veneto, piazza Garibaldi, via San Giovanni, via San Giorgio e via Landini Marchiani.