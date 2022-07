Palio di Bientina, domenica la carriera in onore di San Valentino

Conto alla rovescia per la 30esima edizione del Palio di Bientina, in programma domenica 17 luglio. La carriera dedicata a San Valentino, una corsa di cavalli tra le nove contrade cittadine (quest’anno limitata a sette), si corre infatti la terza domenica del mese di luglio. Un evento che nell’era moderna si svolge a partire dall’anno 1993, mentre la storia del Palio ha origini antiche. Il primo documento risale addirittura al 25 maggio del 1786.

Sabato 9 luglio si è svolto in notturna nelle vie del centro il corteo storico con i figuranti in costume che ha attraversato le strade cittadine e che anticipa la carriera di domenica, che dal 2001 si svolge nella cornice della centrale e suggestiva piazza Vittorio Emanuele il cui anello è trasformato nell’occasione nella pista della corsa equestre. La settimana della contesa cittadina inizia oggi 14 luglio, proprio con la preparazione del terreno di gara nella piazza sul cui selciato viene disteso uno strato di terra misto a tufo, argilla e sabbia, ed all’esterno vengono allestite le tribune. Il palio rappresenta per la cittadina in provincia di Pisa un appuntamento storico dedicato al santo patrono in cui il paese mette letteralmente il cuore con il coinvolgimento dell’intero tessuto associativo. L’evento oltre a tenere con il fiato sospeso fino alla sera di domenica i bientinesi, richiama appassionati anche da fuori in quanto rappresenta un appuntamento di notevole interesse per gli addetti ai lavori delle “corse a pelo”.

I fantini ed i cavalli mezzo sangue che vi partecipano sono gli stessi del circuito paliesco nazionale e delle corse cosiddette di provincia. C’è quindi molta attesa per la carriera in onore di San Valentino, che torna dopo i due anni di stop per la pandemia. Il Palio di Bientina è molto seguito perché rappresenta un banco di prova importante per cavalli e fantini. È infatti un percorso molto impegnativo in cui si alternano tre curve a gomito e brevi rettilinei per un totale di tre giri della piazza. Un tracciato molto tecnico, non facile da interpretare, per cui occorre freddezza e particolare attenzione nelle continue accelerazioni e decelerazioni che il percorso richiede.

Le contrade nelle quali è suddiviso il paese sono nove, anche se quest’anno a correre saranno solo sette, in quanto due di esse (Forra e Quattro strade) devono scontare una squalifica. Si tratta di un palio ad ingaggio con fantini e cavalli scelti direttamente dalle contrade. L’inizio della carriera è previsto alle 17 con le batterie di qualificazione, ed a seguire la finale. Nel pomeriggio di lunedì 11 luglio si sono svolte le visite di idoneità dei cavalli da parte della commissione veterinaria. Tutti hanno superato l’esame. La contrada che vanta i maggiori successi è il Puntone con 5, il fantino più volte vincitore è Martini Ballestreros con quattro successi, seguito da Adrian Topalli e Valter Pusceddu con tre successi ciascuno.

Al momento gli abbinamenti contrade, cavallo e fantini, risultano i seguenti: per Centro Storico c’è Zilla con Federico Guglielmi, per Cilecchio c’è Tout Beau o Zeus Zeno con Rocco Betti, per Guerrazzi c’è Unamore con Dino Pes, per Puntone c’è Benito con Adrian Topalli, per Santa Colomba c’è Ardavli o Zio Rosas con Michel Putzu, per Viarella c’è Arestetulesu o Uragano Rosso con Valter Pusceddu, per Villaggio c’è Uan King o Antine Day con Mattia Chiavassa.

Venerdì 15 luglio a partire dalle 18 sono in programma le prove dei cavalli nella piazza che saranno ripetute sabato 16 luglio alle 9,30 e 17,30 e domenica 17 luglio alle 8,30 mentre alle 10,30 verrà celebrata la Santa Messa e donazione dell’olio con benedizione dei fantini alla chiesa Santa Maria Assunta. Alle 17, poi, si correrà la trentesima edizione del Palio di San Valentino.