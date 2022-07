Staffoli, la Festa Medievale è dedicata a Dante

I dettagli sono ancora in corso di definizione, anche se ruoteranno attorno al Sommo poeta, come avrebbe dovuto fare l’edizione cancellata dalla pandemia. “Sarà la festa di un intero paese”, così la sindaca Giulia Deidda ha presentato la Festa Medievale di Staffoli edizione 2022. Una festa che “come Comune sosterremo, che arriva dopo i due anni di pandemia non ancora terminata ed è quindi un segnale molto importante per la ripartenza”.

Per l’evento, un autentico fiore all’occhiello della frazione del Comune di Santa Croce, c’è molta attesa. La festa. organizzata dall’associazione di promozione sociale Staffoli Eventi, si svolgerà domenica 4 settembre. Il tema dominante di questa edizione, la numero dieci, è Dante Alighieri che sarà celebrato non solo con le letture ma anche con rievocazioni sceniche.

Silvio Della Maggiore, presidente dell’associazione organizzatrice, ha illustrato le varie fasi dello svolgimento dell’evento per alcuni dettagli ancora in corso di definizione.

(notizia in aggiornamento)