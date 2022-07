Cibo arte e musica: una sera d’estate al giardino Cardini

Cibo, arte e compagnia, mercoledì 27 luglio dalle 20, animeranno il giardino Tommaso Cardini (ex Bombicci) con cena in cassetta e cocktails after dinner a cura di Officina del Gusto, l’installazione della pittura “Di passaggio” a cura di Laura Leonardi e la mostra fotografica “Saffa”, un luogo fuori del tempo cura di Alessio Lazzeretti.

Un evento significativo ed importante che potrebbe segnare l’inizio del rilancio del giardino della ex Fattoria Bombicci dedicato alcuni anni fa al maestro Tommaso Cardini, padre fondatore del gruppo donatori di sangue Fratres e del Palio delle Contrade, e che ospita al centro anche il monumento dedicato al gruppo.

Il giardino da anni, infatti, ed in particolare il tratto di collegamento con corso Matteotti, è vittima spesso di ripetuti atti vandalici in particolare nelle ore notturne a tal punto che più volte è stata lanciata l’idea della chiusura serale (per approfondire). L’iniziativa in programma mercoledì potrebbe essere quella del suo rilancio e la prima di un progetto “Il giardino d’estate Bombicci experience” che potrebbe veicolare il polmone verde del centro verso quello che era all’inizio nei primi anni Ottanta il suo ruolo: un area di svago e riposo per bambini ed anziani.

Il suo utilizzo per iniziative sociali, ricreative, o rassegne culturali in estate, potrebbe davvero togliergli per buona parte dell’anno quella patina di degrado che da tempo lo caratterizza. Ed a seguire anche l’installazione di alcune strutture ludiche potrebbero trasformarlo in un piccolo parco giochi di sicuro più consono ed idoneo ad ospitare i tanti ragazzi del centro rispetto a piazza Montanelli dove determinati giochi e comportamenti sono invece vietati.