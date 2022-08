Il Dolcione dedicato alla Toscana riporta la Sagra del Bignè a Orentano

La Sagra del Bignè di Orentano di Castelfranco di Sotto riprende da dove aveva lasciato, prima della pandemia. Al via stasera 8 agosto la 52esima edizione, accompagnata da un cartellone di spettacoli ed eventi che andranno in scena per tutta la settimana. Stasera si parte con l’ormai tradizionale Silent Party in via Martini e lo spettacolo in vernacolo in piazza Matteotti, “Livornesi ar barre…col pisano”. Il giorno seguente, 9 agosto, ci sarà “80fame live”, mentre mercoledì 10 corrisponderà al giorno dedicato alle iniziative religiose per il patrono, con processione in paese dopo i vespri delle 21.

Giovedì 11 agosto, poi sarà il turno del concerto della Filarmonica Leone Lotti e venerdì 12 dello spettacolo con la tribute band di Gianni Morandi. Non mancheranno anche la tombola alle 21 e a seguire lo spettacolo pirotecnico. Sabato 13 agosto a tutto ritmo con la grande serata di musica anni Novanta Crazy 90s.

A chiudere la settimana di eventi, domenica 14 agosto, avranno luogo alle 21,30 lo spettacolo in musica con la magia dei duetti, alle 22,30 la tombola di beneficenza con l’entrata in scena del mega dolcione dedicato quest’anno al Pegaso simbolo della Regione Toscana, che due anni fa festeggiava i 50 anni: torna lì il dolcione, a quello già annunciato durante l’ultima sfilata, quando non si poteva neppure immaginare quello che sarebbe successo dopo. E come aveva chiesto lo stesso governatore Eugenio Giani (qui).

La manifestazione è organizzata dall’ente Carnevale dei Bambini con il patrocinio e il supporto del Comune di Castelfranco di Sotto. I volontari sono già all’opera per realizzare una struttura che rappresenti il Pegaso da ricoprire di bignè: la struttura, che ha un’altezza di circa sei metri, una larghezza di quattro ed una lunghezza di dodici metri, è realizzata su un pianale mobile e sfilerà nella strada principale del paese.

Dal 1987 a oggi sono stati riprodotti la Torre di Pisa, Piazza della Signoria di Firenze, Fontana di Trevi, Piazza San Pietro con il Cupolone, una auto Ferrari nel 2001, nello stesso giorno in cui le “rosse” si aggiudicavano il titolo mondiale di Formula uno, piazza San Marco di Venezia, il Palazzo del Campidoglio di Roma. Nel 2017 in omaggio ai 100 anni del Giro d’Italia fu realizzata una Italia, allestita con i bignè, nel 2018 fu realizzata una riproduzione della Vespa primavera in occasione dei 50 anni dal primo modello, nel 2019 i 500 anni dalla nascita di Leonardo Da Vinci. Tutto “ricostruito” con migliaia di bignè.