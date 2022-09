Dante sfila a Staffoli, per la Festa Medievale

Dante si è fermato a Staffoli. La frazione di Santa Croce sull’Arno dedica al Sommo poeta la sua Festa Medievale, con un viaggio a tre tappe come i tre Regni. Domenica 4 settembre, il salto nel tempo è alla morte dello scrittore, avvenuta ormai 701 anni fa (per i 700 anni la festa no si è potuta svolgere).

La giornata è densa di appuntamenti e inizia presto: dalle 9 sarà chiusa al traffico via Livornese per l’allestimento del mercatino con circa 40 banchi fra oggettistica, artigianato e street food che resteranno a Staffoli per tutto il giorno fino allo spettacolo finale in serata. A Staffoli si potrà quindi anche pranzare e fare spuntini a ogni ora: dalla colazione all’aperitivo e al dopo cena.

Alle 16,30 ci sarà il ritrovo dei figuranti al centro Avis, da dove alle 17,15 partirà il corteo storico che attraverserà il paese. Al corteggio partecipano anche i musici e gli sbandieratori delle contrade Samo e Botteghe di Fucecchio e del gruppo storico di Montopoli, insieme ad alcune maschere del Carnevale di Santa Croce.

Tra loro sfilerà Dante Alighieri, che raggiungerà il Parco della Rimembranza per la prima parte della rappresentazione teatrale curata come sempre da Silvio Della Maggiore, presidente dell’associazione Staffoli Eventi con Stefania Cioffi. Sulle scale della scuola elementare ci sarà il Purgatorio e alla chiesa di San Michele il Paradiso.

Lo spettacolo finale è affidato al Drago Bianco, al secolo Anton Bonura, tra i più famosi mangiafuoco in Italia tanto che lo scorso febbraio era tra gli artisti che hanno aperto il Carnevale di Venezia.