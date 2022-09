Una canzone per Ste, musica e divertimento per ricordare un amico

Gli amici l’hanno chiamata “Una canzone per Ste”, parafrasando il celebre verso di Vasco per ricordare un amico e omaggiare al tempo stesso la sua passione per la musica. È l’iniziativa in programma a Staffoli di Santa Croce sull’Arno questo sabato, 17 settembre, per ricordare Stefano Masi, ucciso il 20 gennaio 2021 da un malore nel cuore della notte (qui la notizia).

Una tragedia che sconvolse le frazione santacrocese, dove Masi era la presenza fissa di ogni comitiva e ritrovo del paese, attivo praticamente in tutte le realtà associative di Staffoli, dall’Avis alla Pubblica Assistenza fino alla squadra di calcio locale che aveva contribuito a rifondare, oltre ad aver animato o ideato iniziative come quella di “Staffolive”.

Ed è proprio recuperando la spirito e la voglia di festa di Stefano che gli amici hanno deciso di organizzare una serata in memoria, con l’obiettivo di raccogliere fondi per regalare qualcosa di tangibile al paese: non la solita beneficenza dunque, ma un luogo o un oggetto che resti a disposizione di Staffoli. Qualcosa che non è stato ancora deciso, anche se le idee certo non mancano, ma che di sicuro porterà il nome di Stefano.

L’appuntamento, ospitato negli spazi del centro Avis di via Foscolo, inizierà alle 18,30 con l’apericena alla quale sarà possibile partecipare solo prenotandosi: per info e prenotazioni è necessario contattare i numeri 347 3507976 (Marco) o 347 3575468 (Davide). Dalle 22 in poi, ingresso libero per tutti con il dj set a rotazione affidato a tre giovani staffolesi: Edo, Francesco Follati e Pepo che si alterneranno alla consolle, mentre il bar sarà a disposizione per cocktail e bevute.