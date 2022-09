Prova il tuo sport (e la musica) a Cerreto Guidi

Torna, dopo due anni di stop causa pandemia, a Cerreto Guidi l’evento “Prova il tuo sport”. Un’edizione del tutto nuova questa, con l’integrazione della promozione per la passione musicale. Connubio di sport e musica quindi sabato 24 settembre nel centro storico di Cerreto Guidi dalle 15 alle 19.

L’edizione 2022 di “Prova il tuo sport” si coniuga con “Prova il tuo strumento” per un evento con un format del tutto nuovo che si svolgerà come sempre nelle strade del centro storico dell’antico borgo mediceo e che avrà come sempre protagonisti i giovani alla ricerca dello sport preferito o, da quest’edizione, anche dello strumento musicale al quale dedicare la propria passione. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e avvicinare i giovani a numerose discipline, e come detto anche per promuovere la passione musicale.

Lo sport si legherà a doppio filo con la musica grazie al coinvolgimento di Mirco Dimitrio e della Scuola di Musica, tengono a precisare dal municipio, con i partecipanti che avranno la possibilità di conoscere i vari strumenti classici e moderni.

Nell’occasione, presente il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti e l’assessore allo sport Moreno Costagli, saranno consegnati riconoscimenti ad atleti e società del territorio di Cerreto Guidi che si siano distinti nel corso del 2022.