legami oltreconfine|
San Miniato e Caselle in Pittari, undici anni di amicizia
Una delegazione sanminiatese nel Cilento per il Caselle Film Festival
Un legame nato dall’emigrazione e consolidato negli anni. È quello tra San Miniato e Caselle in Pittari, nel Cilento, che anche quest’anno si è rinnovato con la visita di una delegazione sanminiatese in occasione dell’undicesima edizione del Caselle Film Festival.
Il sindaco Simone Giglioli, il consigliere delegato ai gemellaggi Pablo Taddei e altri amministratori hanno incontrato le istituzioni locali, confrontandosi su temi di interesse comune, in particolare sulla tutela dell’ambiente e del territorio.
Il rapporto tra le due comunità è stato formalizzato nel novembre 2015 con un Patto di Amicizia, ma affonda le radici nell’emigrazione degli anni Cinquanta, quando numerosi cittadini di Caselle in Pittari si trasferirono a San Miniato.
“Un Patto di Amicizia è importante quando non rimane solo sulla carta, ma vive negli incontri, nelle persone e nelle storie che continuano a intrecciarsi”, ha commentato Giglioli, ringraziando il Comune di Caselle per l’accoglienza.