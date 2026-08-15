San Miniato e Caselle in Pittari, undici anni di amicizia

Un legame nato dall’emigrazione e consolidato negli anni. È quello tra San Miniato e Caselle in Pittari, nel Cilento, che anche quest’anno si è rinnovato con la visita di una delegazione sanminiatese in occasione dell’undicesima edizione del Caselle Film Festival.

Il sindaco Simone Giglioli, il consigliere delegato ai gemellaggi Pablo Taddei e altri amministratori hanno incontrato le istituzioni locali, confrontandosi su temi di interesse comune, in particolare sulla tutela dell’ambiente e del territorio.

Il rapporto tra le due comunità è stato formalizzato nel novembre 2015 con un Patto di Amicizia, ma affonda le radici nell’emigrazione degli anni Cinquanta, quando numerosi cittadini di Caselle in Pittari si trasferirono a San Miniato.