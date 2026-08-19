Padellone al via, dal 19 al 24 la Sagra della Patata Fritta

Dal 19 al 24 agosto la 53esima edizione: sei serate con protagonista la Patata Tosca, tanta musica e intrattenimento

C’è già un gran viavai in Piazza della Vittoria, con le transenne pronte a limitare la viabilità: ha preso il via il Padellone. Torna ad accendere l’estate di Santa Maria a Monte la Sagra della Patata Fritta, da questa sera 19 agosto, storico appuntamento giunto alla 53esima edizione organizzato dal Comitato Fiera dell’Assunta con la collaborazione di Confcommercio Pisa e del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte, il patrocinio del Comune di Santa Maria a Monte e della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa.

Fino a lunedì 24 agosto sei serate cariche di musica e divertimento animeranno Piazza della Vittoria, per l’attesissima iniziativa che, come da tradizione, vedrà protagonista assoluta la Patata Tosca, prodotto tipico del territorio di Santa Maria a Monte celebrato fin dal 1972 grazie alla festa ideata e portata avanti per oltre mezzo secolo dal Comitato Fiera dell’Assunta.

“Voglio ringraziare tutti i presenti che mi hanno coinvolto ancora una volta in questo bell’evento. Non a caso il comune ha concesso il patrocinio ed il suolo pubblico – dice la sindaca Manuela Del Grande. – Il ringraziamento va anche al fatto a tutti coloro che, con le temperature altissime di quest’anno, da giorni e giorni stanno lavorando sotto il sole cocente affinché stasera si dia inizio alla nostra bella tradizione: il Presidente, in primis, tutto lo staff e tutti quei volontari, grandi o piccoli che siano, a prescindere dall’età cronologica, che si mettono sempre al servizio di questa bella festa e di tutta la comunità di Santa Maria a Monte, ormai nota anche ben fuori dai confini del comune”.

Stand gastronomici aperti tutte le sere a partire dalle ore 20, per poter nel gustare nel cuore del suggestivo borgo a forma di chiocciola le famosissime patate che a partire dalle 17 ogni giorno saranno fritte nel caratteristico “padellone”, oltre ai piatti tipici della cucina toscana. Non mancheranno musica e show per tutti i gusti (a ingresso libero, tutte le sere alle 21.30): mercoledì 19 agosto debutto con risate assicurate grazie alle irresistibili gag dell’attore e comico Andrea Agresti, in apertura il concerto della Fucker Band e il raduno delle iconiche Vespe Piaggio. Giovedì 20 il concerto di Don Backy con i grandi successi del cantautore, mentre venerdì 21 andrà in scena la musica della Discoteca Concorde per una serata al ritmo dei migliori pezzi anni ’80 e ’90: un viaggio indietro nel tempo che farà rivivere il mito della storica discoteca con dj Ringo in consolle, insieme al raduno di Harley Davidson. Sabato 22 il grande show del Mamamia Tour – Proud To Be con tutta l’energia e la carica dello spettacolo drag queen della celebre discoteca di Torre del Lago. Domenica 23 il concerto a tutto rock della tribute band dei Queen “Killer Queen” con raduno di Ape Piaggio e Ciao. Gran finale lunedì 24 con la grande tombola e spettacolo pirotecnico, anticipata dalla travolgente simpatia del comico Massimo Antichi con uno spettacolo tutto da ridere.

“Mi faccio un in bocca al lupo da solo – le parole del presidente del Comitato Fiera dell’Assunta Maurizio Ferri – è una vera soddisfazione riuscire a proporre un programma bello e capace di attirare persone anche da fuori regione ed è un orgoglio e un onore costruire qualcosa di importante per il nostro paese”.