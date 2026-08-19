Santa Croce e Montefalco unite dalla fede: il sindaco Giannoni in Umbria

Un legame religioso che negli anni si è trasformato anche in un rapporto tra le due comunità. Santa Croce sull’Arno e Montefalco sono accomunate dalla presenza delle suore agostiniane e dalla devozione per Santa Cristiana e Santa Chiara della Croce.

Il sindaco Roberto Giannoni ha partecipato alle celebrazioni in Umbria, accanto al sindaco di Montefalco Alfredo Gentili. Durante la solenne celebrazione eucaristica, l’amministrazione santacrocese ha donato l’olio per la lampada votiva che arde tutto l’anno davanti all’urna della santa.

La cerimonia si è svolta alla presenza dell’arcivescovo di Spoleto e Norcia, monsignor Renato Boccardo, e delle monache agostiniane.