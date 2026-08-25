Fucecchio, delegazione Shalom ricevuta in Vaticano dal cardinale Parolin

Una delegazione del Movimento Shalom è stata ricevuta in Vaticano dal cardinale Pietro Parolin , Segretario di Stato della Santa Sede, per un colloquio durato oltre un’ora .

Si è parlato anche di giovani, educazione e dialogo interreligioso , con l’idea di promuovere nelle scuole lo studio comparato delle diverse religioni.

Parolin ha espresso apprezzamento per il metodo Shalom , fondato su accoglienza, ascolto e dialogo , evidenziando la sintonia con i valori dell’enciclica Fratelli tutti.

Durante l’incontro è stato inoltre donato al cardinale il libro Il fuorilegge, scritto da Giampaolo Grassi e Andrea Pio Cristiani, dedicato a nuovi linguaggi per raccontare il Vangelo. Un appuntamento che rinnova l’impegno del movimento per pace e fraternità.