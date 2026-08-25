l'incontro|
Fucecchio, delegazione Shalom ricevuta in Vaticano dal cardinale Parolin
Oltre un’ora di confronto su Africa, giovani, dialogo interreligioso e impegno per la pace
Una delegazione del Movimento Shalom è stata ricevuta in Vaticano dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, per un colloquio durato oltre un’ora.
Al centro dell’incontro il futuro delle opere di solidarietà in Africa, con la proposta di una forma di patrocinio della Santa Sede per affidare alle Chiese locali i progetti realizzati negli anni dal movimento.
Si è parlato anche di giovani, educazione e dialogo interreligioso, con l’idea di promuovere nelle scuole lo studio comparato delle diverse religioni.
Parolin ha espresso apprezzamento per il metodo Shalom, fondato su accoglienza, ascolto e dialogo, evidenziando la sintonia con i valori dell’enciclica Fratelli tutti.
Durante l’incontro è stato inoltre donato al cardinale il libro Il fuorilegge, scritto da Giampaolo Grassi e Andrea Pio Cristiani, dedicato a nuovi linguaggi per raccontare il Vangelo. Un appuntamento che rinnova l’impegno del movimento per pace e fraternità.